Van Kalmthout voor derde jaar op rij op eerste startrij bij Indy 500

Autocoureur Rinus van Kalmthout start de Indianapolis 500 aankomende zondag vanaf de eerste startrij. Bij de shoot-out van de kwalificatie van de Amerikaanse autosporthoogmis, zette de Nederlander de een-na hoogst gemeten snelheid neer. Voor VeeKay, zoals Van Kalmthout in Amerika genoemd wordt, is het de derde keer op rij dat hij op de eerste startrij mag beginnen. De Spanjaard Alex Palou start de grootste race van het IndyCar-seizoen vanaf poleposition. Bij de kwalificatie voor de Indy 500 rijden alle coureurs individueel vier rondes. Op zaterdag plaatste Van Kalmthout zich met de vierde snelheid van voor de shoot-outs. Gisteren werd hij eerst derde bij de laatste twaalf, en in de beslissende 'fast six' noteerde hij een gemiddelde snelheid van 234.211 mijl per uur. Dat is omgerekend meer dan 376 kilometer per uur. Van Kalmthout kwam slechts zes duizendste van een mijl tekort voor de poleposition.

Achter Van Kalmthout starten Felix Rosenqvist, Santino Ferruci en Patricio O'Ward. Zevenvoudig IndyCar-kampioen Scott Dixon, die in 2008 de Indy 500 won, start de race als zesde. Marcus Ericsson, die vorig jaar wist te winnen, start vanaf de tiende plek. Ook andere oud-winnaars Alexander Rossi, Takuma Sato, Toni Kanaan en Will Power starten bij de beste twaalf. Vorig jaar begon de Hoofddorper goed aan de race op de Indianapolis Motor Speedway, maar in de 39e ronde ging hij hard de muur in. Dit weekend heeft hij een nieuwe kans om in de voetsporen te treden van Arie Luyendyk, die de wedstrijd twee keer wist te winnen.