Eerste zeehondenpup opgevangen, tot ongenoegen van opvangcentrum: 'Raak het niet aan'

Zeehondencentrum Pieterburen heeft de eerste pup van deze zomer opgevangen, maar het opvangcentrum is niet blij met de manier waarop het gegaan is.

Het dier was gevonden door omstanders in de buurt van het Friese Sint Jacobiparochie, die dachten dat de pup hulp nodig had omdat zij geen moeder in de buurt zagen. Omdat het om een jonge pup ging, gingen zij er volgens het Zeehondencentrum van uit dat het dier niet voor zichzelf kon zorgen en hebben zij de pup meegenomen.

Het zeehondencentrum wijst erop dat het verboden is om zeehonden aan te raken. Het centrum heeft begrip voor de goede intenties, maar zelf oppakken en helpen van zeehonden is in strijd met het beleid dat is vastgelegd in het Zeehondenakkoord.

Acht uur alleen

"In dit akkoord in 2020 ligt de focus op het observeren van wilde zeehonden, voordat het besluit wordt genomen of opvang nodig is. Daarom zijn er getrainde zeehondenwachters die de gemelde dieren controleren en alle nodige informatie doorspelen naar het zeehondenopvangcentrum waarvoor zij actief zijn."

Moeders kunnen hun pups tot wel acht uur alleen laten zonder dat er iets aan de hand is, schrijft het opvangcentrum. "Helaas was de pup te ernstig verstoord om terug te plaatsen. Daarop werd besloten om het dier op te vangen."

Het dier heeft de naam Crista gekregen, een afgeleide van de wetenschappelijke naam voor de zeehondensoort klapmuts, Cystophora cristata. Die soort komt normaal niet voor in Nederland, maar in maart dit jaar baarde een exemplaar een jong op Vlieland.

Pupseizoen

De eerste pup die is opgevangen door het zeehondencentrum markeert de start van het geboorteseizoen van de gewone zeehond. De komende tijd zullen er nog meer pups worden geboren die ongeveer drie tot vier weken melk krijgen van de moeder.

Daarom benadrukken opvangcentra en zeehondenwachters nogmaals om juist nu zoveel mogelijk op afstand te blijven van de zeehonden en ze vooral niet aan te raken. Mochten er toch twijfels ontstaan over de gezondheid van een pup, kunnen mensen contact opnemen met het centrum.