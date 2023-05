350 jerrycans met drugsafval gevonden in Brabants dorp

In het Brabantse dorp Achtmaal zijn vanochtend zo'n 350 jerrycans met vermoedelijk drugsafval ontdekt. De jerrycans liggen in een beek in het buitengebied.

Boswachter Erik de Jonge werd rond 05.15 wakker door een melding van de brandweer. Op Twitter reageert hij boos op de vondst. "Vreselijk wat een troep weer", schrijft hij.

De politie noemt het een grote drugsdumping en spreekt over vervuiling van de bodem en het oppervlaktewater. De milieudienst moet nog ter plaatse komen, meldt de politie rond 08.45 uur.

Volgens een verslaggever van Omroep Brabant zijn meerdere jerrycans in de sloot opengebarsten en drijft er een groene laag op het water.

De jerrycans lekken chemisch afval in het water: