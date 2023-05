Publiek kan zelf uitstoot Tata Steel in de gaten houden met webcams

Een organisatie van omwonenden van Tata Steel is samen met Greenpeace Nederland een online meldpunt gestart om de giftige uitstoot van het bedrijf in de gaten te houden. Drie eigen camera's zijn 24 uur per dag gericht op de staalfabrieken in Velsen-Noord.

Via de website Spot de Gifwolk kan collectief worden meegekeken of er bruine, gele of zwarte rook uit de fabrieken op het terrein ontsnapt. Greenpeace verzamelt de meldingen en geeft ze door aan de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Die is verantwoordelijk voor de handhaving bij Tata Steel, schrijft NH Nieuws.

Op Spot de Gifwolk kunnen live drie webcams worden gevolgd die meerdere fabrieken op het terrein monitoren, waaronder Kooksfabriek 1 en 2. "Door dit toegankelijk te maken en van iedereen de hulp in te roepen, hopen we op beter toezicht en completer overzicht van hoeveel gifwolken Tata Steel uitstoot. Mensen kunnen live meekijken, maar ook twaalf uur versneld terugkijken", aldus Faiza Oulahsen, hoofd Klimaat en Energie van Greenpeace.

Kankerverwekkend

Het meldpunt is een aanvulling op het recente cameratoezicht van de Omgevingsdienst. Deze camera houdt een van de fabrieken in de gaten. Tata Steel probeerde met een kort geding de camera onwettig te laten verklaren, maar de rechter oordeelde dat deze mag blijven hangen.

Tata Steel is de grootste uitstoter van CO2 in Nederland. In het stof dat neerdaalt in de omgeving de staalfabriek zitten daarnaast hoge waarden van kankerverwekkende stoffen (PAK's) en lood. Tata Steel betaalde inmiddels al drie dwangsommen vanwege de uitstoot van schadelijke stoffen uit de Kooksfabrieken. De organisaties willen met het meldpunt bereiken dat de meest vervuilende onderdelen van Tata Steel verdwijnen.

"Wij geven niet op totdat de vervuiling stopt," zegt Jaap Venniker van omwonendenorganisatie Frisse Wind.nu, "en ik mijn kinderen en alle andere kinderen in de IJmond kan zien opgroeien in een gezonde omgeving".