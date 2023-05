SpaceX lanceert succesvol commerciële vlucht met eerste Saudische vrouw naar ISS

De commerciële vlucht werd zondagavond 23.37 uur Nederlandse tijd gelanceerd vanuit Cape Canaveral in Florida en moet vandaag om 15.24 uur aankomen bij het internationale ruimtestation ISS.

Aan boord van het ruimtevaarschip zijn twee bemanningsleden uit Saudi-Arabië, onder wie een vrouw. De 34-jarige Rayyanah Barnawi is de eerste vrouw uit dat land in de ruimte. De andere Saudiër aan boord is een man, luchtmachtpiloot Ali Alqarni.

Saudi-Arabië heeft twee van de vier plaatsen aan boord gekocht om reclame te maken voor het land. De commerciële vlucht is georganiseerd door ruimtevaartbedrijf Axiom. Hoeveel ervoor is betaald wilde SpaceX niet zeggen.

De twee andere astronauten zijn Peggy Whitson en John Shoffner uit de Verenigde Staten. Het viertal zal acht dagen verblijven bij het ISS en daar verschillende experimenten uitvoeren.