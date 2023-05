Wekdienst 22/5: Zaak schietpartij Zwijndrecht • Onderzoek grensoverschrijdend gedrag danswereld

En dan nog even dit:

Het is vandaag Sherlock Holmes-dag. Op de geboortedag van Sir Arthur Conan Doyle vieren fans wereldwijd namelijk het bestaan van de fictieve detective. Het eerste verhaal rond Sherlock, A Study in Scarlet, verscheen in 1887. Holmes werd in korte tijd zeer populair en is dat altijd gebleven: Sherlock is met bijna tweehonderd films nog altijd de meest verfilmde fictieve figuur. De BBC-bewerking van de boeken met Benedict Cumberbatch in de hoofdrol geldt nog altijd als de nummer 25 in de top honderd van populairste BBC-series van afgelopen eeuw.

Bekijk de trailer van Series 3: