Koepka wint vijfde major, golfleraar Block beleeft droomweek op PGA Championship

Brooks Koepka heeft voor de vijfde keer in zijn carrière een golfmajor gewonnen. Hij was met een totaal van 271 slagen de sterkste op het PGA Championship. Maar niet alleen de 33-jarige Amerikaan vierde feest na afloop, ook de nummer vijftien, Michael Block, beleefde een droomweek.

Koepka, die in zijn carrière al twee keer het PGA Championship en twee keer de US Open won, begon met één slag voorsprong op de Noor Viktor Hovland en de Canadees Corey Conners aan de slotronde.

Koepka liep daarin niet, zoals in de twee dagen daarvoor, de beste ronde van het veld, maar wist wel zijn naaste concurrenten achter zich te houden. Hovland had één slag meer nodig dan Koepka en eindigde op een gedeelde tweede plaats. Conners viel op de laatste dag ver terug. Hij eindigde als twaalfde.

Met zijn derde overwinning op het PGA Championship komt Koepka in een mooi rijtje golfers te staan. Alleen Jack Nicklaus en Walter Hagen (beiden vijf) en Tiger Woods (vier) wonnen vaker in New York.

Golfleraar voor het eerst in top-60

De opmerkelijkste speler in de top van het klassement was Block. De Amerikaan is weliswaar prof, maar golfleraar in het dagelijks leven. Hij speelde tot nu toe 24 toernooien op de PGA-tour, maar een top-60-klassering zat er nog niet in.