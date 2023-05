Studenten en stakende scriptschrijvers verstoren speech Warner Bros.-baas in VS

Sinds begin deze maand staken scriptschrijvers in de Verenigde Staten. Ze eisen onder meer een hogere compensatie vanwege de groeiende belangstelling voor series door streaming. Ook willen ze regels over het gebruik van kunstmatige intelligentie (AI) bij het maken van scripts.

Studenten van de Boston University en stakende scriptschrijvers hebben een toespraak die Warner Bros.-topman David Zaslav hield in Boston verstoord uit onvrede over de vastgelopen onderhandelingen in de film- en tv-seriewereld.

Tijdens zijn toespraak ging de baas van het mediaconglomeraat niet in op de staking. Later gaf hij per mail aan persbureaus wel een korte verklaring waarin hij zei trots te zijn op zijn universiteit en dat hij schrijvers zegt te waarderen en hoopt dat de staking "spoedig is opgelost op een manier waardoor de schrijvers voelen dat hun waarde wordt erkend".

Nog altijd is er geen overeenstemming bereikt tussen de schrijvers en de grote televisiestudio's en streamingdiensten. De vorige keer dat er gestaakt werd was in 2007. Deze staking duurde zo'n 100 dagen en bij veel populaire tv-series kwam de productie daardoor stil te liggen. Naar schatting kostte dat de film- en televisie-industrie ruim 2 miljard dollar, omgerekend ruim 1,85 miljard euro.

Door de staking van dit jaar liggen alle grote latenightshows al stil. Ook zijn de eerste effecten al zichtbaar bij streamingseries en tv-series. Zo besloten de makers van The Handmaid's Tale en een Game of Thrones-spinoff om de opnamen tijdelijk stil te leggen.