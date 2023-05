Foo Fighters maken jaar na plots overlijden Taylor Hawkins nieuwe drummer bekend

De Amerikaanse rockband Foo Fighters heeft ruim een jaar na het plotselinge overlijden van drummer Taylor Hawkins (50) een nieuwe drummer gevonden. In een livestream werd duidelijk dat is gekozen voor Josh Freese.

Freese is een zeer ervaren drummer die onder meer speelde in de band Devo en drumde op tours van onder anderen Sting, Guns N' Roses en Nine Inch Nails. De aankondiging van Freese komt niet als een verrassing. Hij speelde eind vorig jaar al kort mee met de band tijdens twee concerten waarop een hommage werd gebracht aan Hawkins en kent de overige bandleden goed.

Bij de presentatie van de nieuwe drummer kwamen gisteren eerst onder anderen de bekende drummers Chad Smith (Red Hot Chili Peppers) en Tommy Lee (Mötley Crüe) in beeld om fans te misleiden. Zij deden echter allerlei grappige onbeduidende mededelingen zoals "ik heb het haar van jouw poedels geknipt". Daarna was te zien dat Freese al achter de drums had plaatsgenomen achter de andere Foo Fighters-bandleden.

Opgericht na dood van Kurt Cobain

De band Foo Fighters werd in 1995 opgericht door Dave Grohl. Hij was de voormalige drummer van legendarische grungeband Nirvana die werd ontbonden na de dood van frontman Kurt Cobain. Hoewel Grohl vooral zingt en gitaar speelt bij Foo Fighters, speelde hij bij de eerste twee albums van de groep ook de drumpartijen in. Pas daarna werd in Hawkins een permanente drummer gevonden.

De groep werd zeer succesvol en heeft onder meer 15 prestigieuze Grammy Awards gewonnen. Vorig jaar was de groep met 9 nummers vertegenwoordigd in de Top 2000 met als hoogste nummer The Pretender op nummer 116.

Hartstilstand

Hawkins overleed vorig jaar in een hotel in Colombia waar Foo Fighters zouden optreden op een festival. De officiële doodsoorzaak is een hartstilstand. Bij nader onderzoek werden ook sporen van drugs en medicijnen gevonden, maar of die hebben bijgedragen aan zijn dood is niet bekendgemaakt. Hawkins kampte al langer met een vergroot hart.

Het eerste album van Foo Fighters sinds de dood van Hawkins But Here We Are verschijnt op 2 juni. Of Freese daar op te horen is, is nog niet bekend.