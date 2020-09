Nadal draait op volle toeren, Thiem bespaart zich overwerk

Rafael Nadal begint op Roland Garros zijn draai te vinden. De Spaanse titelfavoriet, die al twaalf keer de beste was in Parijs, bereikte in een vloek en een zucht de derde ronde door de Amerikaan Mackenzie McDonald met 6-0, 6-1, 6-3 naar huis te sturen.

Nadal had twee sets lang geen kind aan de nummer 236 van de wereld. De 25-jarige Amerikaan bood daarna iets meer tegenstand, maar Nadal kwam geen moment in de problemen.

De laatste keer dat Nadal een partij verloor in Parijs was in 2015 in de kwartfinales tegen Novak Djokovic.

Thiem verslaat opkrabbelende Sock

Ook een andere favoriet Dominic Thiem hoefde zich niet bovenmatig in te spannen om de derde ronde te halen. De kersverse winnaar van de US Open was met 6-1, 6-3, 7-6 (6) te sterk voor Jack Sock.

De Amerikaan was drie jaar geleden de nummer acht van de wereld, maar daarna ging het mede door de nodige blessures bergafwaarts. Vorig jaar wist hij alleen bij de Laver Cup een partij te winnen.

Tegen Thiem, de verliezend finalist van de afgelopen twee jaar, liet de nummer 310 van de wereld bij vlagen prima spel zien. In de derde set sleepte hij er na een break achterstand nog een tiebreak uit, die hij ondanks een 6-3 voorsprong met 8-6 verloor.