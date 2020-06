'Zes arrestaties in Frankrijk in verband met diefstal Bataclan-deur Banksy'

De politie in Frankrijk heeft gisteren zes personen aangehouden in verband met de diefstal van een werk van de kunstenaar Banksy in 2019 in Parijs. Dat heeft het Franse persbureau AFP van bronnen bij politie en justitie vernomen. Details ontbreken.

Het kunstwerk is een schildering van een rouwend meisje dat door Banksy op een nooduitgang van de concertzaal Bataclan was aangebracht. Onbekenden namen het werk in januari vorig jaar met deur en al mee. Het werd deze maand in een landhuis in de Italiaanse Abruzzen teruggevonden.

De Bataclan was in november 2015 een van de doelwitten van terroristische aanslagen in Parijs. Bij de aanslag op de Bataclan werden 89 concertbezoekers omgebracht. Het werk is een eerbetoon van de kunstenaar aan de slachtoffers van de aanslagen.

Wie de kunstenaar is die achter de naam Banksy schuilgaat, is niet bekend. Vermoed wordt dat hij uit de Engelse stad Bristol komt.