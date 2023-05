Woningen ontruimd in Wezep na vondst mogelijk drugslab, twee arrestaties

De politie is een pand binnengevallen in Wezep waar zich een mogelijk drugslab in bevindt. Twee mensen zijn aangehouden.

De politie en brandweer kwamen naar een pand toe aan de Stationsweg vanwege een melding van rookontwikkeling. Omdat het vermoeden bestaat dat het om een drugslab gaat en daar regelmatig gevaarlijke stoffen worden aangetroffen, werden drie woningen in de omgeving ontruimd.

Arrestatieteam

De politie droeg bij het binnengaan van het pand kogelwerende vesten en er was een arrestatieteam aanwezig. Volgens een woordvoerder van de politie werd daarmee "het zekere voor het onzekere genomen".

Wat er precies in het pand is aangetroffen en of het inderdaad om een drugslab gaat, wil de politie nog niet zeggen. Ook over de aangehouden verdachten geeft de politie nog geen informatie.