Woningen ontruimd in Wezep na vondst drugslab, twee arrestaties

De politie is gisteravond een pand binnengevallen in Wezep waar zich een drugslab in bevindt. Twee mensen zijn aangehouden. Ze zitten nog vast voor verhoor. Er wordt onderzocht of er nog meer mensen betrokken waren bij het lab.

De politie en brandweer kwamen naar het pand aan de Stationsweg vanwege een melding van rookontwikkeling. Omdat het vermoeden bestond dat het om een drugslab ging en daar regelmatig gevaarlijke stoffen worden aangetroffen, werden drie woningen in de omgeving ontruimd. De bewoners konden gisteravond rond 23.30 uur, ongeveer twee uur later, weer terug naar huis.

Druglabs zijn in het algemeen gevaarlijk, zegt een woordvoerder van politie Oost-Nederland in het NOS Radio 1 Journaal. "Je weet namelijk dat daar stoffen worden geproduceerd die behoorlijk explosiegevaar met zich meebrengen. Er kan brand ontstaan en ook hier was het vermoeden dat dit kon gebeuren. Dat maakt ook dat we flink hebben opgeschaald, de omgeving hebben afgezet en woningen hebben ontruimd."

Arrestatieteam

De politie droeg bij het binnengaan van het pand kogelwerende vesten en er was een arrestatieteam aanwezig. Volgens de politie werd daarmee "het zekere voor het onzekere genomen".

De politie kan nog niet zeggen wat de precieze omvang van het drugslab is. Daarvoor is meer onderzoek nodig door, onder andere de recherche en de Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO). Het onderzoek gaat vanochtend weer verder.

Het huis waarin het drugslab werd gevonden is afgesloten en wordt beveiligd.