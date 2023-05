Oranje onder 17 al uitgeschakeld op EK na nederlaag tegen Engeland

Het Nederlands elftal onder 17 jaar is voor het eerst sinds 2015 niet verder gekomen dan de groepsfase van het EK. Na de 2-0 nederlaag van donderdag tegen Zwitserland verloor Oranje onder 17 zondag met 4-1 van Engeland in het Hongaarse Debrecen. Plaatsing voor de kwartfinales is niet meer mogelijk.

Woensdag sluit Nederland het EK af tegen het eveneens al uitgeschakelde Kroatië en daarna gaat de ploeg terug naar huis. Engeland en Zwitserland strijden om de groepswinst.

Met de uitschakeling komt er een einde aan een reeks van vijf EK's waarin Oranje wel de groepsfase overleefde. In 2016 waren de halve finales het eindstation, in 2017 de kwarfinales. Daarna volgden twee titels (2018 en 2019) en een finaleplaats (2022).