Italiaanse premier Meloni belooft overstromingsgebied steun bij herstel

De Italiaanse premier Giorgia Meloni is eerder teruggekeerd van de G7-top in Japan om de schade te bekijken die door het noodweer in haar land is aangericht. Ze heeft steun beloofd voor het herstel van de getroffen gebieden. In het noorden van Italië zijn door overstromingen veertien mensen om het leven gekomen en is voor miljarden euro's schade ontstaan.

"Het is rampzalig, maar we slagen er altijd in te herstellen van een crisis", zei Meloni bij een bezoek aan de kustplaats Ravenna. Ze zei dat ze was geraakt door de gesprekken die ze had met slachtoffers.

De schade is groot, maar nog niet in cijfers uit te drukken, zei de premier. Ze beloofde dat het benodigde geld gevonden zal worden. Mogelijk doet Italië een beroep op het Solidariteitsfonds voor natuurrampen van de Europese Unie.

Volgens de premier hebben regeringsleiders op de G7 ook steun toegezegd.

Modderkoek

Sinds vandaag regent het niet meer. Reddingswerkers en vrijwilligers zijn bezig gebouwen leeg te pompen. Ook wordt de modder van de straten geveegd. Dat moet snel gebeuren om te voorkomen dat die hard wordt door de zon.

Dinsdag praat het Italiaanse kabinet over noodmaatregelen. Meloni heeft aangekondigd dat ze morgen kijkt naar plannen om het herstelwerk te ondersteunen.