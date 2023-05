Vinícius mikpunt van racisme bij nederlaag Madrid: 'Zal er tot het einde tegen vechten'

Real Madrid heeft zich in de Spaanse competitie niet kunnen revancheren voor de uitschakeling in de halve finales van de Champions League. Na de afstraffing tegen Manchester City (4-0) eerder deze week, werd op zondagavond met 1-0 verloren van Valencia CF, maar over de nederlaag werd na de wedstrijd nauwelijks gesproken.

Het ging vooral over Vinícius Júnior, die voor de zoveelste keer dit seizoen mikpunt werd van racisme. De Braziliaanse aanvaller werd tijdens het duel racistisch bejegend door het Valencia-publiek.

"Het was niet de eerste keer, of de tweede of de derde. Racisme is normaal in LaLiga. De concurrentie vindt het normaal, de federatie ook, en de tegenstanders moedigen het aan", was de duidelijke taal van Vinícius op Instagram en Twitter.

"De competitie die ooit toebehoorde aan Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano (Ronaldo) en (Lionel) Messi behoort nu toe aan racisten... Maar ik ben sterk en ik zal tot het einde vechten tegen de racisten."

'Bond moet ingrijpen'

Real-coach Carlo Ancelotti wilde na afloop niet over voetbal praten. "Ik wil het erover hebben wat hier is gebeurd. Dit is veel belangrijker", zei de Italiaan na afloop tegen Movistar. "Als een speler 'aap' wordt genoemd en een coach erover moet nadenken om zijn speler van het veld te halen, dan is er iets helemaal mis met deze competitie."