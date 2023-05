Kluivert deelt met Valencia nieuwe klap uit aan Real in tumultueus duel

Real Madrid heeft zich in de Spaanse competitie niet kunnen revancheren voor de uitschakeling in de halve finales van de Champions League. Na de afstraffing tegen Manchester City (4-0) eerder deze week, werd op zondagavond in een wanordelijk duel met 1-0 verloren van Valencia CF.

Door de nederlaag zakt Real Madrid naar de derde plek. Stadgenoot Atlético boekte eerder op de dag een 3-0 overwinning op Osasuna en is de nieuwe nummer twee. Voor Valencia zijn de drie punten goud waard in de strijd om lijfsbehoud.

FC Barcelona, dat gisteren een 2-1 nederlaag tegen Real Sociedad leed, werd vorige week kampioen.