Kluivert deelt met Valencia nieuwe klap uit aan Real in 'racistisch' duel

Door de nederlaag zakt Real Madrid naar de derde plek. Stadgenoot Atlético boekte eerder op de dag een 3-0 overwinning op Osasuna en is de nieuwe nummer twee. Voor Valencia zijn de drie punten goud waard in de strijd om lijfsbehoud.

Real Madrid heeft zich in de Spaanse competitie niet kunnen revancheren voor de uitschakeling in de halve finales van de Champions League . Na de afstraffing tegen Manchester City (4-0) eerder deze week, werd op zondagavond in een wanordelijk duel met 1-0 verloren van Valencia CF.

De Braziliaanse aanvaller moest diep in de vijftien minuten tellende blessuretijd inrukken na een opstootje. Gescoord werd er niet meer.

Kluivert bood namens zijn club zijn excuses aan Vinícius aan. "Ik verontschuldig me namens ons, namens iedereen van Valencia, want dit is geen voetbal. Het is heel slecht", zei hij.

Real-coach Carlo Ancelotti wilde na afloop niet over voetbal praten. "Ik wil het erover hebben wat hier is gebeurd. Dit is veel belangrijker", zei de Italiaan na afloop tegen Movistar. "Als een speler 'aap' wordt genoemd en een coach erover moet nadenken om zijn speler van het veld te halen, dan is er iets helemaal mis met deze competitie."