Eindelijk tennistitel Medvedev op gravel na solide twee weken in Rome

Hij won nooit eerder een partij op het Foro Italico, maar de voorbije twee weken viel voor Daniil Medvedev alles op z'n plaats bij het masterstoernooi in Rome. Het Russische werkpaard greep de titel door in de finale de Deen Holger Rune te verslaan: 7-5, 7-5.

Het was voor Medvedev de twintigste ATP-titel uit zijn loopbaan in 33 finales, maar voor de Rus wel een bijzondere: hij was voor het eerst de beste bij een graveltoernooi.

Deense reuzendoder

De 20-jarige Rune had zeven van de acht duels met spelers uit de mondiale topvijf gewonnen, waaronder deze week tegen Novak Djokovic en Casper Ruud, en had aanvankelijk in de finale het beste van het spel.

De 27-jarige Medvedev wankelde in zijn opslaggames, maar Rune sloeg niet toe en werd zelf op 5-6 gebroken.