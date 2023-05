Herlings verliest terrein na kapotte bril en voetsteun bij GP van Frankrijk

Was Jeffrey Herlings twee weken terug nog de gevierde man met twee manche-zeges in Spanje, in Frankrijk verging het de Nederlandse MXGP-coureur een stuk minder voorspoedig. De tweevoudig wereldkampioen in de zwaarste motocrossklasse kwam in de tweede manche niet aan de finish.

De dag was niet eens zo beroerd begonnen voor Herlings, die in de eerste manche op het circuit van Villars-sous-Écot na een inhaalrace alleen de Zwitser Jeremy Seewer voor zich had hoeven dulden. Met Jorge Prado twee plaatsen achter zich liep hij in ieder geval in op de Spaanse leider in het WK-klassement.

Twee keer naar de kant

In de tweede wedstrijd van de dag ging Herlings andermaal prima van start, maar kwam hij vervolgens tot twee keer toe naar de kant. Eerst om van bril te wisselen en daarna om zijn motor aan de kant te zetten, omdat zijn rechter voetsteun het had begeven.