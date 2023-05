Haller helpt Dortmund met goals tegen Augsburg voorbij Bayern; landstitel lonkt

Met nog één speelronde te gaan in de Bundesliga staat Borussia Dortmund op poleposition om voor het eerst sinds 2012 kampioen van Duitsland te worden. Door de thuisnederlaag van Bayern München van zaterdag tegen RB Leipzig (1-3) had Dortmund een overwinning bij FC Augsburg nodig en die kwam er: 0-3.

Bij FC Augsburg in Beieren waren de gele shirtjes in groten getale zichtbaar op de tribunes om de machtsovername mee te maken. De druk was groot en de spanning voelbaar. Makkelijk was het zeker niet voor de ploeg van coach Edin Terzic tegen een ploeg die nog strijdt om handhaving.

Malen belangrijk

Oranje-international Donyell Malen stond zoals gebruikelijk in de basis bij Dortmund en was betrokken bij een sleutelmoment in de wedstrijd. De Nederlandse aanvaller werd door Felix Uduokhai tegen de grond gewerkt en dat leverde in de 38ste minuut een rode kaart op voor de verdediger van Augsburg.