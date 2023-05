Tienduizenden Moldaviërs de straat op om regering te steunen

Ook de plaatsvervanger van Shor, Marina Tauber, is onlangs opgepakt door de anti-corruptieaanklager in Moldavië. Ze werd aangehouden op het vliegveld, toen ze wilde vertrekken naar Israël.

In Moldavië zelf spreken kon Shor niet. Hij is vorige maand veroordeeld tot een celstraf van 15 jaar vanwege een geruchtmakende bankenroof, die eind 2014 werd ontdekt. Toen werd zo'n 900 miljoen euro gestolen van drie Moldavische banken.

De leider van de kleine pro-Russische oppositiepartij Shor, Ilan Shor, sprak zijn aanhangers in diverse steden toe via een videoverbinding. Hij wil dat er een referendum komt over het buitenlands beleid van Moldavië.

Sandu kreeg tijdens de door haar regering georganiseerde bijeenkomst steun van de president van het Europees Parlement, Roberta Metsola. "Europa is Moldavië en Moldavië is Europa", zei ze tegen het publiek. "Europa is jullie familie en het is jullie recht om te beslissen over het lot van jullie land. Jullie hebben voor Europa gekozen, en Europa zal jullie met open armen ontvangen."

De Moldavische regering voert een uitgesproken pro-Europese koers en heeft het lidmaatschap van de Europese Unie aangevraagd. Maar in het land wordt sinds de Russische invasie in Oekraïne gevreesd voor Russische pogingen om het land te destabiliseren.

In de Moldavische hoofdstad Chisinau zijn tienduizenden mensen de straat op gegaan om hun steun uit te spreken voor het beleid van de pro-westerse regering. Volgens de politie waren er zeker 75.000 mensen op de been. Ze hadden Europese en NAVO-vlaggen mee en riepen "Europa!".

Buitenlandredacteur Chiem Balduk:

"De Shor Partij wist maandenlang de straten van Chisinau te vullen met anti-regeringsprotesten in Chisinau. Dat waren weliswaar kleine demonstraties, waarbij betogers zelfs werden betaald, maar het trok wel de aandacht in binnen- en buitenland. Daar wilde de Moldavische regering iets tegenover plaatsen. Dat is gezien de opkomst van vandaag gelukt: de pro-Europese demonstratie was veel omvangrijker dan de eerdere Shor-protesten.

De organisatie heeft dan ook alles uit de kast getrokken om tienduizenden mensen op de been te krijgen, van een orkest tot een bekende zangeres. Het protest had daardoor wat weg van een gratis festival. Roberta Metsola kan dan gezien worden als de headliner. De voorzitter van het Europees Parlement zei in haar toespraak precies wat president Sandu wilde horen: Moldavië is op de juiste weg naar een toekomst in de EU. Maar zij liet uiteraard in het midden wanneer het land tot de EU zal toetreden."