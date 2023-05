Winst in Griekse verkiezingen lijkt zittend premier Mitsotakis niet meer te kunnen ontgaan

De winst in de Griekse parlementsverkiezingen lijkt de partij van zittend premier Mitsotakis niet meer te kunnen ontgaan. Met zo'n twee derde van de stemmen geteld staat de regeringspartij op een grote voorsprong op de nummer twee, het linkse Syriza. De uitslag komt niet onverwacht, maar het verschil tussen de nummers een en twee lijkt groter dan verwacht.

De centrum-rechtse regeringspartij Nea Dimokratia (Nieuwe Democratie) van Mitsotakis zou volgens een eerdere exitpoll kunnen rekenen op 121 tot 125 zetels in het 300-koppige parlement. In een eerste reactie riep Mitsotakis vanavond de overwinning uit en sprak hij van een "stevig mandaat".

De belangrijkste oppositiepartij Syriza, de partij van oud-premier Alexis Tsipras, is volgens dezelfde prognose goed voor 86 tot 89 zetels. Het lijkt er daarmee op dat Mitsotakis geen absolute meerderheid heeft behaald en dus niet zonder coalitiepartner zal kunnen regeren.

Als Mitsotakis geen absolute meerderheid heeft, krijgt hij officieel een aantal dagen de tijd om een coalitie te vormen. Maar Mitsotakis heeft al aangegeven geen coalitie te willen. Dat betekent dat hij zal aansturen op nieuwe verkiezingen, die dan waarschijnlijk in juli worden gehouden. Bij die verkiezingen kan de grootste partij weer gebruikmaken van een eerder afgeschafte regel, waarbij die automatisch een 'bonus' van maximaal 50 extra zetels krijgt.

Treinongeluk en afluisterschandaal

In aanloop naar de verkiezingen genoot huidig premier Mitsotakis aanvankelijk een ruime voorsprong. Maar na het dodelijke treinongeluk in maart daalde zijn populariteit kortstondig. In het noorden van het land botsten een passagierstrein en een goederentrein frontaal op elkaar, met bijna zestig doden en nog eens tientallen gewonden tot gevolg. Onderzoek achteraf wees uit dat de treinen op hetzelfde spoor waren geleid.

Het ongeluk leidde tot kritiek op de regering. Gewezen werd bijvoorbeeld op personeelstekorten, de gedeeltelijke verkoop van de treinen en de gebrekkige elektronische beveiliging van de sporen, al werd de privatisering nog voor Mitsotakis' termijn ingevoerd. De premier wees erop dat de spoorwegen een 'erfenis' waren van eerdere kabinetten.

Ook een afluisterschandaal leek de reputatie van de zittend premier aanvankelijk te schaden. Vorig jaar zomer bleek dat de leider van de sociaal-democratische oppositiepartij Pasok was afgeluisterd via spyware op telefoons, evenals journalisten. Dat gebeurde door de geheime diensten, onder verantwoordelijkheid van Mitsotakis. Verwacht wordt dat de partij niet met Mitsotakis in zee zal willen om een coalitie te vormen.

Griekenland was jarenlang het zorgenkindje van Europa. Met honderden miljarden aan leningen werd het land overeind gehouden tijdens de eurocrisis. Maar sinds vorig jaar lijkt het tij te keren: