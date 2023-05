Geschokte reacties op strand Bloemendaal om verwoeste strandtent

De grote brand van vannacht in strandpaviljoen Bloomingdale Beach Club in Bloemendaal leidt op het strand tot geschokte reacties. Bij daglicht is goed te zien hoe groot de schade aan de populaire strandtent is. Van het gebouw is eigenlijk alleen het geraamte nog over. Her en der zijn nog wat restjes te zien van wat gisteren nog een drukbezochte strandtent was.

Op het strand reageren bezoekers geschokt. Triest is het woord dat vaak valt. "Vreselijk voor de mensen die hier werken", zegt een bezoeker van het strand van Bloemendaal tegen het NOS Journaal op NPO Radio 1. "Ik kom hier regelmatig op het strand. Het is heel erg triest wat er is gebeurd."

De strandtent is in de regio een begrip. In het verleden was het vooral een feestlocatie voor grote feesten van ID&T, een organisator van dancefeesten. Het bedrijf liet de beachclub in 2002 ook bouwen. De laatste jaren was de beachclub vooral een restaurant en werden er bedrijfsevenementen gehouden.

"Het was een magneet voor heel veel jongeren, door de jaren heen al", zegt een andere bezoeker. "Het is heel triest. Ik heb er weinig woorden voor." Op sociale media schrijven de eigenaren van de strandtent dat ze "met grote verbijstering en veel verdriet" moeten melden dat hun zaak is verwoest. "Bedankt voor jullie steun en medeleven."

Een naastgelegen trampolinepark is door de brand ook grotendeels verwoest. De eigenaren zijn diepbedroefd: