Manchester City viert titel met sterren op de bank en zege op Chelsea

Het was de negende landstitel voor de club en de zevende in de laatste elf jaar. Het feestje ging vandaag verder met een 1-0 zege op Chelsea in het Etihad Stadium.

Voor Manchester City was het zaterdag al feest. Zittend voor de televisie zagen de spelers dat Arsenal met 1-0 verloor bij Nottingham Forest en daarmee was de titelstrijd in de Engelse Premier League al beslist.

De 18-jarige Rico Lewis en de 21-jarige Cole Palmer, die beiden de jeugdopleiding van City doorliepen, kregen van Guardiola een kans in de basis. Bij afwezigheid van Haaland stond Julián Álvarez in de spits. De Argentijnse wereldkampioen opende in de twaalfde minuut uit een pass van Palmer met een bekeken schot in de hoek de score.

De rijkgevulde bank van City veerde op van vreugde om deze fraaie treffer. Even later waren het Palmer, die voor veel dreiging zorgde vanaf de linkerkant, en Lewis die een nieuwe kans opzetten. Toen het op afronden aankwam, liepen Álvarez en Phil Foden elkaar echter in de weg.