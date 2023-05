PSV gaat met 'klotegevoel' slotronde in, bij Ajax zit het 'met motivatie wel goed'

De strijd tussen PSV en Ajax om de tweede plaats in de eredivisie, voor een ticket in de derde voorronde van de Champions League, is nog steeds niet beslist.

Waar Van Nistelrooij zich op de vlakte hield, kwam bij middenvelder Joey Veerman vlak na de wedstrijd het stoom uit de oren dat plaats twee nog altijd niet definitief binnen is. "We moeten nu tegen AZ vol gas gaan, alleen dit is nu wel een klotegevoel", foeterde de Volendammer.

En dus moet PSV volgende week vol aan de bak tegen AZ. "Daar is ook niets mis mee. Niemand heeft gezegd dat het makkelijk is om tweede te worden. Dit hoort erbij", onderdrukte trainer Ruud van Nistelrooij zijn teleurstelling na afloop.

Ajax-trainer John Heitinga is blij dat hij na de 3-1 zege op Utrecht weer zicht heeft op kwalificatie voor de voorronde van de Champions League.

"Het is realistisch dat we een plek in de Europa League kunnen veiligstellen en je moet hopen op meer. Wij moeten zorgen dat we onze wedstrijd winnen", aldus de trainer van de Amsterdammers.

"Maar nog steeds wacht ons een lastige uitwedstrijd. We moeten het zelf zien te doen, dat is het enige wat we kunnen doen. Met de motivatie zit het wel goed."