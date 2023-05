Basketballers Donar - allemaal met snor - winnen eerste duel in finale play-offs

Drievoudig landskampioen Leiden had zich voor de finale geplaatst door in de halve eindstrijd met 3-1 te winnen van Heroes Den Bosch, waar het vorig seizoen nog de finale van had verloren. Dona, goed voor zeven landstitels, was in de andere halve finale met 3-0 te sterk voor Aris Leeuwarden.

Vorig seizoen stonden beide teams tegenover elkaar in de finale van de BNXT League, de Belgisch-Nederlandse competitie. Toen was Leiden over twee wedstrijden de beste ploeg. Dit seizoen won Leiden al drie keer in vier ontmoetingen van Donar, twee keer in de competitie en eenmaal in de beker.

Speciale snorren

In het eerste finaleduel ging de strijd aanvankelijk gelijk op, totdat Leiden bij 17-16 het eerste verschil maakte en het eerste kwart met een 25-18 voorsprong afsloot. De marge groeide zelfs naar twaalf punten halverwege het tweede kwart, maar een 10-0 run van Donar bracht de Groningers, getooid met speciaal voor de play-offs gegroeide snorren, weer terug tot 37-34 bij rust.