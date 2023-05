Klimaatactivisten gooien zwarte verf in Rome's beroemde Trevifontein

Klimaatactivisten in Rome hebben het water in de beroemde Trevifontein in Rome zwart gekleurd. Het groepje jonge activisten klom uitgerust met spandoeken in de fontein en gooide houtskool in het water. Daarop ging de politie de fontein in om de demonstranten eruit te halen.

Bij de Trevifontein, een belangrijke toeristische trekpleister in de Italiaanse hoofdstad, was het op dat moment druk en veel omstanders wisten de actie op beeld vast te leggen. Door een handjevol mensen werden de activisten uitgescholden, zo is op beeld te horen.

Op de spandoeken stonden teksten als "ons land gaat dood". In een verklaring roept de actiegroep in kwestie, Ultima Generazione (Laatste Generatie), op om het gebruik van fossiele brandstoffen te stoppen. Ze verwezen daarbij naar de recente overstromingen in Noord-Italië.

De politie pakte de spandoeken af en arresteerde enkele actievoerders: