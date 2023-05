McNulty wint vijftiende etappe Giro, vierde stek voor Mollema na vluchtpoging

Al vroeg in de etappe was een omvangrijke kopgroep ontstaan met onder anderen ook Bauke Mollema, voor wie de klus op het 'Lombardije-achtige' parkoers op het lijf geschreven leek. De kleine twintig man kregen de ruimte van het peloton, dat relatief rustig richting de vrije maandag peddelde.

De vijftiende etappe van de Giro d'Italia, een rit over 195 kilometer van Seregno naar Bergamo met onderweg vier stevige beklimmingen, is een prooi geworden voor Brendan McNulty. De Amerikaan van de UAE-ploeg was in de sprint medevluchters Ben Healy en Marco Frigo de baas.

De op 50 kilometer voor de meet weggesprongen Niccolo Bonifazio begon met een kleine minuut voorsprong als eerste aan de beklimming van de Roncola, de laatste berg van de dag. Lang kon hij niet genieten van die marge, want achter hem spatte de groep uiteen en lieten de klimmers zich gelden.

Ben Healy, winnaar van de achtste etappe in deze Ronde van Italië, kwam als eerste boven, op een seconde of tien gevolgd Brandon McNulty, die al snel aansluiting vond bij de koploper. Lastiger was de opgave voor Marco Frigo, die in de afdaling en het vlakke stuk dat volgde een halve minuut moest zien goed te maken.

Frigo verrast bijna

Frigo slaagde er wonderwel in en gedrieën gingen ze op weg naar een ongecategoriseerd en deels met kasseien geplaveid slotklimmetje kort voor de finish. Vlak voor de top ging Healy in de aanval. De moegestreden Frigo brak, maar McNulty bleef in het wiel van de 22-jarige Ier, die eerder dit jaar tweede werd in de Amstel Gold Race en vierde in Luik-Bastenaken-Luik.

Terwijl de twee koplopers naar elkaar keken, wist Frigo zich toch weer terug te vechten. Sterker, hij probeerde erop en erover te gaan. De streep lag echter net 200 meter te ver. McNulty toonde zich uiteindelijk de rapste.

Mollema eindigde als vierde op 1.48 minuut van winnaar McNulty met Einer Rubio in zijn wiel.