Blunderende Volendam-doelman Stankovic helpt Go Ahead aan zege

Volendam-doelman Filip Stankovic had een zware middag in Deventer. Met twee grote fouten speelde hij een hoofdrol in de 3-0 nederlaag tegen Go Ahead Eagles. Het goede nieuws voor de doelman was dat Volendam ondanks de nederlaag veilig is.

Go Ahead kreeg al in de tweede minuut een strafschop na een overtreding van Josh Flint op Oliver Edvardsen. Stankovic keerde de inzet van Willum Willumsson, die vorige maand ook een penalty miste.

Go Ahead reeg daarna de kansen aaneen, maar had een fout van Volendam-doelman Filip Stankovic nodig om vlak voor rust op 1-0 te komen. Stankovic verspeelde de bal knullig aan Isac Lidberg, die het buitenkansje met beide handen aangreep.

Edvardsen verdubbelde de voorsprong voor de thuisploeg. Na fraaie passjes van Mats Deijl en Willumsson, kopte de Noor de bal over Stankovic heen.

De middag werd nog erger voor Stankovic. De Serviër liet een eenvoudig te pakken hoge bal uit zijn handen glippen, waarna Darío Serra de bal kon binnen tikken.