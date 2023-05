Excelsior zeker van handhaving na ruime zege bij Fortuna

Excelsior is nog minstens een seizoen verzekerd van spelen in de eredivisie. Het won thuis met 3-0 van Fortuna Sittard en is dankzij het verlies van Emmen, thuis tegen Feyenoord, zeker van de vijftiende plaats.

Voor rust viel er weinig te genieten op Woudestein. Excelsior kwam iets vaker dan Fortuna voor het vijandelijke doel, maar zoals wel vaker dit seizoen vond het geen eindstation. Tijjani Noslin stichtte aan de andere kant wel wat gevaar met zijn acties.

Na de pauze speelden de Kralingers met wat meer durf. Na een voorzet op maat van Marouan Azarkan kopte Kik Pierie de thuisploeg op 1-0. De 2-0 viel volgens hetzelfde recept: ditmaal kopte Couhaib Driouech binnen na een voorzet van Kenzo Goudmijn, die met een sublieme uithaal de eindstand bepaalde.