Twente wordt vijfde na eclatante zege in Waalwijk, RKC nog in race voor Europa

Een oppermachtig FC Twente heeft RKC in Waalwijk een pak slaag gegeven: 0-5. Omdat nummer acht Heerenveen tegen PSV de zege uit handen gaf, mag RKC toch nog hopen op deelname aan de play-offs.

FC Twente wervelde vanaf de aftrap over het veld, creëerde voor rust een kans of tien en benutte er twee. Gijs Smal kon na tien minuten simpel scoren nadat Etienne Vaessen de bal had gelost na een schot van Virgil Misidjan.

Ruim tien minuten voor de pauze bediende Michal Sadílek de vrijstaande Manfred Ugalde.

Pas pal voor rust kreeg RKC twee kansen: Juriën Gaari en Julian Lelieveld stuitten op Unnerstall.