Automobilist rijdt met 170 kilometer per uur door Utrechtse woonwijk

De politie heeft vannacht in Utrecht een automobilist betrapt die met 170 kilometer per uur door een woonwijk reed. Op de weg waar de bestuurder reed, geldt een maximumsnelheid van 50 kilometer per uur.

Agenten zagen de auto met hoge snelheid op de Franciscusdreef in de wijk Overvecht voorbijscheuren. De witte Audi RS3 werd aan de kant gezet. In de auto bleken vier jongeren te zitten. De bestuurder had net een jaar zijn rijbewijs, meldt RTV Utrecht.

Dat mocht hij direct weer inleveren, meldt de politie op Instagram. Ook kan de bestuurder een boete verwachten. De politie constateerde dat de automobilist ruim 100 kilometer per uur harder reed dan was toegestaan.

Volgens de politie was de auto gehuurd voor een bruiloft. "Maar daar gaat deze RS3 niet verschijnen, want die is direct in beslag genomen."

De politie zegt in Utrecht Noord veel meldingen te krijgen van bewoners die vinden dat de openbare weg gebruikt wordt als racebaan. In april overleed een 78-jarige vrouw na een aanrijding op de Marnedreef in Overvecht. Ze werd geschept terwijl ze de weg overstak. "We treden daarom kei- en keihard op tegen dit soort hufterig rijgedrag", aldus de politie.