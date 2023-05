Sparta wint ruim van Cambuur en laat publiek nog een keer smullen op het Kasteel

Sparta heeft in Rotterdam met 4-1 van hekkensluiter SC Cambuur gewonnen. Grote belangen stonden er niet op het spel, want Cambuur was al gedegradeerd en Sparta had al een play-offticket op zak. Toch viel er genoeg te genieten.

Doelman Nick Olij keerde in de openingsfase een penalty van Cambuur-spits Uldrikis, waarna de Leeuwarders door een fraaie kopbal van Marco Tol alsnog op 1-0 kwamen. Dit gebeurde na een kleine tien minuten.

Koki Saito tekende na een halfuur voor de 1-1 met een schot in de verre hoek. Michael Pinto bracht de Rotterdammers een kleine tien minuten voor rust met een pegel voor rust op voorsprong.