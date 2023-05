AZ blijft in race om derde plaats met eenvoudige zege bij NEC

Er waren in het Goffertstadion geen AZ-supporters welkom . De burgemeester van Nijmegen was bang voor herhaling van de rellen bij Conference League-wedstrijd van de Alkmaarders tegen West Ham United van afgelopen donderdag.

AZ is door een eenvoudige zege op NEC verzekerd van Europees voetbal volgend seizoen. De ploeg van Pascal Jansen won in Nijmegen met 3-0 en wordt daardoor minstens vierde, wat plaatsing voor de voorrondes van de Conference League oplevert.

Mogelijk speelde de uitschakeling nog in de hoofden bij AZ, want het begon slecht aan de wedstrijd. Al in tweede minuut kreeg Pedro Marques, die Landry Dimata in de basis verving, een grote kans voor NEC. De Spanjaard kopte vrij voor doel naast.

Het was meteen de laatste grote kans voor de thuisploeg, die de rest van de wedstrijd vooral op de eigen helft speelde.

AZ zocht geduldig naar een opening in de NEC-defensie en na een klein half uur werd die gevonden door Jesper Karlsson. Vanaf de kop van het zestienmetergebied plaatste hij de bal in de hoek.

De Zweed schoot op vergelijkbare wijze nogmaals raak, maar die treffer werd op aangeven van de VAR afgekeurd wegens buitenspel. Even later werd het alsnog 2-0 voor AZ. Na een een-tweetje met Vangelis Pavlidis wipte Jordy Clasie de bal over NEC-doelman Cillessen.