Matig PSV verzuimt tweede plaats veilig te stellen ondanks comeback tegen Heerenveen

PSV heeft verzuimd om de tweede plaats in de eredivisie veilig te stellen. De matige spelende Eindhovenaren kwamen in eigen huis niet verder dan 3-3 tegen sc Heerenveen en mochten zelfs opgelucht ademhalen dat in het slotkwartier een 1-3 achterstand werd weggewerkt. Door het resultaat en de overwinning van Ajax op FC Utrecht (3-1) moet PSV volgende week in de uitwedstrijd bij AZ minimaal een punt halen om zeker van de tweede plaats te zijn. Ajax gaat dan op bezoek bij FC Twente. Symptomatisch De eerste helft was symptomatisch voor het wisselvallige spel dat PSV dit voetbalseizoen heeft laten zien. De ploeg van trainer Ruud van Nistelrooij startte nog redelijk en kwam na veertien minuten op voorsprong toen Ibrahim Sangaré een voorzet van Luuk de Jong binnenkopte. PSV verzuimde met twee goede schietkansen voor Xavi Simons verder afstand van Heerenveen te nemen en kreeg pardoes de gelijkmaker om de oren. Verdediger André Ramalho blunderde bij een Friese uitbraak en zag de door PSV begeerde Milan van Ewijk profiteren.

Van Nistelrooij: 'Ophef om niets' Ruud van Nistelrooij vindt dat de vermeende "barsten" binnen de trainersstaf van PSV een erg opgeblazen verhaal. De Telegraaf schreef vrijdag dat de verhouding tussen de trainer en zijn assistenten André Ooijer en Fred Rutten "beneden het vriespunt" zouden zijn gedaald en dat de onderlinge communicatie te wensen overlaat. Rutten zou daardoor overwegen om in navolging van Ooijer bij PSV te willen vertrekken, hoewel de selectie graag met Rutten door zou willen gaan. "Natuurlijk zijn er meningsverschillen in de staf, om er alles uit te kunnen halen, maar als dat een 'story' is... Ik vind het heel veel ophef om niks. Het is een opgeblazen verhaal", zei Van Nistelrooij voorafgaand aan de wedstrijd tegen sc Heerenveen. Van Nistelrooij liet tevens blijken blij te zijn met de samenwerking met Rutten. Ooijer vertrekt na dit seizoen wel als assistent bij PSV, maar nam dit besluit al in maart omdat hij toe is aan een nieuwe uitdaging.

De Eindhovenaren waren het kwijt en incasseerden vlak voor rust een nieuwe tegenvaller toen Antoine Colassin na een uitbraak met een handig wippertje de 1-2 voor Heerenveen maakte. Met invallers Fábio Silva en Thorgan Hazard voor respectievelijk Guus Til en Anwar El Ghazi zocht PSV in de tweede helft naar frisheid, maar het was Heerenveen dat opnieuw scoorde. Het was weer Anderlecht-huurling Colassin die met een fraaie bal in de verre hoek voor 1-3 zorgde. Heerenveen controleerde de voorsprong en PSV was niet bij machte om grote kansen te creëren. Ruud van Nistelrooij gaat in op de vermeende onrust binnen zijn trainersstaf bij PSV:

De trainer van PSV gaat in op een verhaal van De Telegraaf, waarin staat dat de onderlinge verhoudingen tussen de trainer en zijn assistenten tot een nulpunt zouden zijn gedaald. - NOS