Feyenoord veroordeelt Emmen tot nacompetitie en houdt zicht op puntenrecord

Een week na het binnenhalen van de zestiende landstitel heeft Feyenoord bij FC Emmen met 3-1 gewonnen. De Rotterdammers blijven daardoor zicht houden op een puntenrecord voor de club in de eredivisie. Emmen is veroordeeld tot het spelen van nacompetitie omdat concurrent Excelsior met 3-0 won van Fortuna Sittard. Feyenoord, dat het veld op kwam langs een erehaag van de Emmen-spelers, begon sterk en leek niet vermoeid na de vele feesten van afgelopen week. Omdat Marcus Pedersen geblesseerd was en Lutsharel Geertruida zijn plek op rechtsachter daarom over moest nemen, begon Mats Wieffer centraal in de verdediging.

De spelers van FC Emmen vormen een erehaag voor landskampioen Feyenoord - ANP

Hoewel de Tukker bij Excelsior ook weleens op die positie heeft gespeeld, zag hij er niet goed uit bij de eerste de beste kans die Emmen kreeg. Na een kwartier spelen stuurde Keziah Veendorp spits Richairo Zivkovic weg en de nummer negen van Emmen had geen moeite om Wieffer voorbij te lopen en keeper Justin Bijlow te verschalken. Feyenoord was tot dat moment heer en meester in Emmen en ook na de 1-0 bleef de landskampioen, ondanks wat slordigheidjes hier en daar, de bovenliggende partij. Hoewel de druk er bij de Rotterdammers duidelijk af is, werd er nadrukkelijk gezocht naar de 1-1. Die viel na een half uur spelen toen Oussama Idrissi met een schitterende knal de bal richting de kruising dirigeerde.

Puntenrecord lonkt Als Feyenoord op de laatste speeldag in eigen huis wint van Vitesse, komen de Rotterdammers op 85 punten. Nog nooit pakte de club zoveel punten in een jaar waarin het kampioen werd. Omgerekend naar het driepuntensysteem verzamelde Feyenoord in 1969 en 1971 in totaal 83 punten. In 1973 eindigde Feyenoord ook op 85 punten, maar toen werd Ajax kampioen.

Emmen kroop daarna wat uit zijn schulp. Via de dode spelmomenten en de voorzetten van Feyenoord-huurling Mark Diemers werd de thuisploeg geregeld gevaarlijk. Zo tikte Ole Romeny vlak voor rust uit een voorzet van Diemers maar net naast. Na rust werd het allemaal wat minder aan beide kanten en kwam het duel iets meer in evenwicht. Het was dan ook tekenend dat invaller Javairo Dilrosun pas in de 63ste minuut voor het eerste gevaar na rust zorgde. Zijn vlammende schot werd net overgetikt door keeper Mickey van der Hart. Danilo trefzeker, Kasanwirjo naar de grond Feyenoord bleef wel de bovenliggende partij, maar tot hele grote kansen kwam het lange tijd niet meer. Eerst was alleen Santiago Giménez dicht bij een treffer. Emmen was niet meer bij machte om nog gevaarlijk te worden en zag tien minuten voor tijd Danilo de 1-2 tegen de touwen koppen. Enkele minuten later bepaalde de Braziliaan na een fraaie aanval de eindstand op 1-3. Daarmee bracht hij zijn totaal op tien doelpunten. Na het laatste fluitsignaal was er wat consternatie op het veld toen Neraysho Kasanwirjo opeens naar de grond ging.

De Feyenoorder hapte naar adem en moest, nadat zijn teamgenoten om hem heen waren gaan staan, even behandeld worden. "Hij kreeg moeilijk lucht. Dat is wel een schrikbeeld, we kennen allemaal andere gevallen", zei trainer Arne Slot na afloop. "Maar ik begreep dat hij al die tijd wel bij kennis is geweest. Net in de kleedkamer lachte hij weer en was het weer helemaal goed." Bekijk hieronder de reacties van Arne Slot, Orkun Kökçü en Dick Lukkien.