Pinoké naar finale om landstitel na tweede zege tegen Kampong

Pinoké heeft voor het tweede seizoen op rij de finale van de play-offs om de landstitel bereikt. Na een 3-1 zege in het heenduel was de hockeyclub uit het Amsterdamse Bos in de return met 2-1 te sterk voor het Utrechtse Kampong.

De wedstrijd in Utrecht begon spectaculair. Binnen een minuut na het fluitsignaal was het al raak voor de bezoekers, toen Sebastien Dockier de bal binnentikte bij de tweede paal.

Bij het juichen ging het even mis. Pinoké-fans waren dermate enthousiast dat het hek langs het veld het begaf en de wedstrijd even stillag vanwege herstelwerkzaamheden.

Kampong doet wat terug

Kampong moest even bijkomen van de snelle openingsgoal, maar deed bij de eerste strafcorner wat terug. Jip Janssen sleepte de bal voorbij doelman Hidde Brink en zorgde zo voor de gelijkmaker.

Lang stond de 1-1 stand echter niet op het scorebord, want een seconde of twintig later had Pinoké weer orde op zaken gesteld, via Florent van Aubel. Het had in het eerste kwart zelfs nog de 3-1 kunnen maken, maar Lukas Sutorius maaide in kansrijke positie compleet langs de bal.

Ook in de drie daaropvolgende kwarten viel er geen doelpunt meer. Kampong was via strafcorners nog wel dichtbij, maar doelman Brink speelde een goede wedstrijd en verrichtte enkele knappe reddingen.

Pinoké verzekerde zich zodoende van de finale om de landstitel en treft daarin Bloemendaal of Rotterdam, die later vandaag hun tweede halvefinaleduel spelen.