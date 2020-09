Hirschi etaleert zijn exceptionele talent ook in Waalse Pijl

Marc Hirschi is winnaar geworden van de Waalse Pijl. De 22-jarige Zwitser is in het sprintje op de top van de Muur van Hoei duidelijk sterker dan Benoît Cosnefroy en Michael Woods.

Hirschi (Sunweb) was ook al ritwinnaar in de Tour en goed voor WK-brons.

Aan de voet van de helse Muur van Hoei werden de Colombiaan Rigoberto Urán en het Belgische talent Mauri Vansevenant in de kraag gevat. Vansevenant had het langst stand weten te houden van vier vroege vluchters, onder wie Mathijs Paaschens.

Helse slotklim

Tijdens de helse slotklim passeerde Hirschi op 75 meter van de meet Woods. Die moest ook nog buigen voor Cosnefroy, die in de Tour opzien baarde door vijftien dagen de bolletjestrui te dragen.

De Waalse Pijl was de eerste van een reeks Noord-Europese wielerklassiekers die vanwege de coronapandemie een paar maanden later werden verreden.