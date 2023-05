Vanavond op tv: Bachmoet in Russische handen? • Wat kan AI betekenen voor de arbeidsmarkt?

Onneembare vesting Bachmoet gevallen?

Een "gehaktmolen", een "herhaling van de Eerste Wereldoorlog" en de "hel op aarde". Zo werd de slag om het Oost-Oekraïense stadje Bachmoet door analisten genoemd. Na een maandenlange strijd is er niets meer over van het stadje, dat voor de oorlog de omvang van Almelo had. Na ongeveer een jaar vechten, lijkt het mijnstadje in de Donbas gevallen. De Russen claimen de volledige controle over de stad, de Oekraïners zeggen nog een verdedigingslinie aan de rand van de stad vast te houden. Hoe zit het? Te gast is Frans Osinga, hoogleraar oorlogsstudies verbonden aan de Universiteit van Leiden.