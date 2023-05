Vollering wint slotetappe en grijpt eindzege in Ronde van Burgos

Demi Vollering heeft in de slotetappe van de Ronde van Burgos de macht gegrepen. De 26-jarige Nederlandse klassementsrenster kwam na 121,5 kilometer als winnaar over de streep en verzekerde zich daarmee ook van de eindzege.

De rittenkoers, bestaande uit vier etappes, was deze editie volledig Nederlands getint. Alle etappes werden gewonnen door een Nederlandse (twee keer Vollering en twee keer Lorena Wiebes) en de leiderstrui hing ook enkel om Nederlandse schouders.

Sprintster Wiebes had de trui vanaf de eerste etappe in haar bezit. Haar voorsprong van veertien seconden op Vollering was echter niet voldoende om ook de bergetappe, die de beslissing bracht in deze ronde, te overleven.

Solo van 7,5 kilometer

Vollering besloot op negen kilometer van de eindstreep, die getrokken was op de top van de steile Lagunas de Neila, ten aanval te trekken. Shirin van Anrooij kon in eerste instantie haar landgenote nog volgen, maar moest vanwege het hoge tempo van Vollering toch passen.

Een solo van 7,5 kilometer volgde. Niemand kon meer in de buurt komen van de kopvrouw van SD Worx, die al een uitstekend seizoen kent. In het voorjaar was ze oppermachtig en won ze de Amstel Gold Race, Luik-Bastenaken-Luik, Strade Bianche, Dwars door Vlaanderen en de Waalse Pijl.

In La Vuelta Femininas (tweede) en Itzulia Women (tweede) stond ze ook al op het eindpodium.