Lagarde over ontevreden spaarders: 'Er is mogelijkheid om over te stappen'

Spaarders die niet tevreden zijn over de spaarrente bij hun bank, hebben al langer de mogelijkheid om over te stappen naar een andere bank. Dat zei Christine Lagarde, president van de Europese Centrale Bank (ECB), in een interview in tv-programma Buitenhof.

Lagarde reageerde daarmee op de constatering dat de spaarrentes bij de grote Nederlandse banken relatief langzaam stijgen, terwijl de ECB zijn rentetarieven sinds halverwege vorig jaar al met meerdere procentpunten heeft opgevoerd.

"Het is aan de klanten zelf, dus ook individueel, om de relatie met de bank te bepalen wat betreft rente op spaarrekening", zei Lagarde. Wie voor zijn of haar gevoel niet op een eerlijke manier gecompenseerd wordt, kan volgens haar overstappen naar de concurrentie.

Die concurrentie is er volgens haar, al stellen critici ook wel dat overstappen in Nederland nog niet zo gemakkelijk is, mede doordat je bankrekeningnummer gekoppeld is aan je bank. Ook wordt aangevoerd dat de drie grote banken in Nederland (ING, ABN Amro en Rabobank) een te grote machtspositie hebben.

Blij met oproep Kaag

Lagarde zei ook dat ze blij was met een recente oproep van minister Kaag (Financiën) aan de banken om hun spaarrentes meer te verhogen. In de ogen van Lagarde zou een dergelijke oproep wel meer bij de rol van Kaag passen, dan bij haar eigen rol als ECB-president.

De grote Nederlandse banken meldden forse winsten, onder meer dankzij de hogere rentes op leningen en relatief lage spaarrentes. Zo noteerde ING eerder deze maand een van de beste kwartalen van de laatste jaren, met een winst van 1,6 miljard in de eerste drie maanden van dit jaar.

Lagarde roemde tegelijk de stabiliteit van de banken in de eurozone. "We mogen er blij mee zijn dat de Europese banken de test van crises hebben doorstaan", zei ze. "Ze zijn niet zo winstgevend als grote Amerikaanse banken, maar ze zijn stabiel en dat is geruststellend."

'Faillissement VS zou catastrofe zijn'

De ECB-president ging in het Buitenhof-interview ook nog kort in op de situatie in de Verenigde Staten, waar een politieke patstelling is over het ophogen van het schuldenplafond.

Zonder akkoord over dit plafond tussen de Democraten en Republikeinen komt de VS rond 1 juni zonder geld te zitten. Een groot deel van de Amerikaanse overheid komt dan stil te liggen en het land kan dan niet aan zijn schuldbetalingen voldoen.

Volgens Lagarde zou een faillissement "een enorme catastrofe" zijn voor zowel de Amerikaanse economie als de wereldeconomie. Ze vreest bij het uitblijven van een deal voor "een uiterst onvoorspelbare situatie". Lagarde: "Maar ik vertrouw op het gezonde verstand van de leiders om tot een overeenkomst te komen. Anders zou dat zeer, zeer negatieve gevolgen hebben."

De Amerikaanse president Biden zei vandaag in Japan, waar hij aanwezig was voor de G7-top, dat de Republikeinen "hun extreme standpunten" moeten loslaten. De Republikeinse voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Kevin McCarthy zei dat juist het Witte Huis de onderhandelingen bemoeilijkt door zijn starre opstelling.

Na de G7-top vloog Biden direct terug naar de VS voor topoverleg met McCarthy, waarmee hij een streep zette door een bezoek aan Papoea-Nieuw-Guinea en Australië.