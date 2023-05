Comenentia verbetert Nederlands record kogelslingeren en heeft WK-ticket binnen

Denzel Comenentia heeft bij wedstrijden in het Amerikaanse Tucson zijn Nederlands record bij het kogelslingeren aangescherpt. De 27-jarige Amsterdammer kwam tot een afstand van 78,01 meter, fors verder dan de 76,80 meter die hij vier jaar geleden noteerde.

Met zijn nieuwe Nederlandse record verzekerde hij zich eveneens van deelname aan de WK atletiek deze zomer in Boedapest. De limiet daarvoor lag op 78 meter, waar Comenentia dus met 1 centimeter overheen ging.

Het worden voor Comenentia zijn derde WK. In 2019 deed hij mee op het onderdeel kogelstoten, in 2022 was hij aanwezig als kogelslingeraar. Bij zijn WK-debuut werd hij in de kwalificatieronde uitgeschakeld. Bij de laatste WK leverde hij drie ongeldige pogingen af en redde hij het ook niet tot de finale.