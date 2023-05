Opnieuw vermoedelijke uithalers aangehouden in havengebied Vlissingen

In het havengebied van Vlissingen heeft de politie vannacht vijf vermoedelijke uithalers aangehouden. Het gaat om een jongen van 15 en vier mannen tussen de 21 en 28 jaar oud. Het is de derde nacht op rij dat de politie in de haven vermoedelijke uithalers heeft opgepakt. Met de arrestaties van vannacht staat de teller op 12.

Uithalers zijn (vaak jonge) verdachten die in opdracht naar Nederland gesmokkelde harddrugs als cocaïne uit containers halen. Ze worden vooral in de haven van Rotterdam aangetroffen, maar de afgelopen paar nachten dus ook in het havengebied van Vlissingen-Oost.

De politie werd vannacht rond 01.30 uur gewaarschuwd door beveiligingsmedewerkers omdat ze mensen hadden gezien op een bedrijventerrein aan de Finlandweg. Op het terrein werden twee verdachten gevonden, een 15-jarige jongen en 23-jarige man uit Rotterdam. Volgens de politie probeerden ze nog te vluchten maar wist de politie ze aan te houden.

Op een nabijgelegen weg zagen agenten een auto staan. Een man die bij de auto stond, een 22-jarige man uit Capelle aan den IJssel, probeerde volgens de politie nog weg te duiken, maar ook hij is aangehouden. Zijn auto is in beslag genomen voor onderzoek, meldt Omroep Zeeland.

Aanhoudingen in Rotterdam

Kort daarvoor hadden andere agenten op de N254 bij Middelburg een auto met twee inzittenden gecontroleerd omdat de APK van hun auto was verlopen. Zij mochten na de controle hun weg vervolgen, maar later bleek dat deze twee mannen ook iets te makken hadden met het incident op het haventerrein.

De Landelijke Eenheid van de politie werd ingelicht en zij zagen later in de nacht diezelfde auto over de A29 richting Rotterdam rijden. In Rotterdam konden ze de auto staande houden en de inzittenden, twee mannen van 21 en 28 jaar uit Rotterdam, aanhouden.

Eerder al zeven aanhoudingen

Het is dus de derde nacht op rij dat er vermoedelijke uithalers op het haventerrein in Vlissingen zijn aangehouden. In de nacht van vrijdag op zaterdag hield de politie op het bedrijventerrein aan de Finlandweg al vier mannen aan. Bewakers zagen drie van hen op het terrein rondlopen en waarschuwden de politie. Het gaat om een 20-jarige man uit Ridderkerk, een 20-jarige man uit Rotterdam en een 20-jarige man uit Ter Apel.

Niet veel later werd in de buurt van het havengebied een auto met daarin de vierde verdachte gevonden. Ook deze man, een 19-jarige Rotterdammer, is aangehouden.

In de nacht daarvoor zijn drie mannen betrapt die aan de Italiëweg probeerden het bedrijventerrein op te komen. Medewerkers van de douane zagen dat en waarschuwden de politie. Omdat de mannen niet konden uitleggen wat ze daar deden, zijn ze aangehouden. Het gaat om een 44-jarige man uit Polen, een 43-jarige man uit Den Haag en een 44-jarige man uit de Dominicaanse Republiek.