G7-landen onderstrepen op slotdag van top steun voor Oekraïne

In bijzijn van de ingevlogen Oekraïense president Zelensky vormde Oekraïne de hoofdmoot op de slotdag van de driedaagse top. Zo kondigde de Amerikaanse president Biden een nieuw militair steunpakket aan voor Oekraïne, ter waarde van omgerekend zo'n 350 miljoen euro. Daarin zitten onder meer munitie en gepantserde voertuigen. "We steunen Oekraïne en zullen dat blijven doen", benadrukte Biden.

Op de G7-top in het Japanse Hiroshima hebben de leiders van de G7-landen andermaal hun steun voor Oekraïne onderstreept in de oorlog met Rusland.

De top was daarmee ook een kans voor Zelensky om zijn zaak te bepleiten voor landen die neutraal in de oorlog in Oekraïne staan. Hij sprak bijvoorbeeld voor het eerst sinds het uitbreken van de oorlog een op een met de Indiase premier Modi. Ook sprak hij voor het eerst met de Zuid-Koreaanse president Yoon.

De Franse president Macron zei dat de oorlog in Oekraïne geen 'bevroren conflict' mag worden, zoals de oorlog op het Koreaans Schiereiland tussen 1950 en 1953. Dat conflict eindigde met een wapenstilstand. Noord- en Zuid-Korea tekenden daarna nooit een vredesverdrag. Een soortgelijke uitkomst in Oekraïne leidt volgens Macron gegarandeerd tot meer oorlog in de toekomst.

Na de diplomatieke onderonsjes legde Zelensky nog bloemen bij de Atoombomkoepel, een van de weinige gebouwen die na het vallen van de atoombom op Hiroshima in 1945 overeind was gebleven.

Hoewel Oekraïne het slot van de G7-top domineerde, was er achter de coulissen vandaag ook nog ruimte voor een overleg tussen Japan, Zuid-Korea en de VS. In dat overleg nodigde president Biden de leiders van de landen uit voor een ontmoeting in Washington, om verder te werken aan de betrekkingen tussen de twee Aziatische landen.

De twee economische grootmachten hebben een complexe relatie, die wordt overschaduwd door 35 jaar koloniale Japanse heerschappij in de vorige eeuw. Een van de heikele punten is compensatie voor Zuid-Koreaanse dwangarbeiders, waardoor er decennia nauwelijks diplomatiek contact was. Recentelijk zijn de landen begonnen met het aanhalen van de banden, onder meer vanwege de dreiging van Noord-Korea en de toenemende invloed van China in de regio.