Motocrosstalent Lotte van Drunen (15) wil ook van de mannen winnen

Lotte van Drunen is pas vijftien jaar, maar maakt nu al naam in de WMX, de hoogste motocrossklasse voor vrouwen. - NOS

Ze werd op haar vierde door haar vader op een crossmotor gezet en volgde daarna het voorbeeld van haar drie crossende broers. De hele familie van Drunen zet zich in voor Lotte, die dit seizoen onder de hoede is genomen door de Japanse motorfabrikant Kawasaki en wordt getraind door voormalig motorcrosser Marc de Reuver.

Winnen is Van Drunen wel gewend. "De afgelopen jaren heb ik veel bij de jongens gereden en ook veel van ze gewonnen. Dit jaar ben ik over gestapt naar de dames. In het EK ben ik onverslaanbaar en in het WK al twee mancheoverwinningen, dat is geweldig op mijn leeftijd."

De eerste de beste manche waaraan ze meedeed, in de Grand prix van Sardinië, won ze. Ook in Zwitserland pakte ze een manche en bij het Europees kampioenschap, waarin Van Drunen ook actief is, won ze vorige week overtuigend de wedstrijd in Polen.

Bij de volgende grand prix, op 20 augustus in Arnhem, zullen alle ogen dus op Van Drunen zijn gericht. Ze debuteert dit seizoen in de WMX, de hoogste klasse voor vrouwen en rijdt tegen concurrenten die gemiddeld tien jaar ouder zijn.

Een andere Nederlandse, Nancy van de Ven, kwam in Villars-sous-Écot zaterdag in de eerste manche ten val. De regerend wereldkampioen brak haar kuit- en scheenbeen en is langere tijd uitgeschakeld.

Dit weekeinde eindigde ze net naast het podium in de Grand Prix van Frankrijk, maar de jonge Sliedrechtse staat met nog twee wedstrijden voor de boeg derde in de titelstrijd. Achter de Nieuw-Zeelandse Courtney Duncan en zesvoudig wereldkampioen Kiara Fontanesi uit Italië.

"Een meisje dat crost, is sowieso al apart. En dat je zo jong al begint al helemaal. Maar ik denk dat het de enige manier is om ver te komen in je sport"", zegt vader Jurriën van Drunen, die zich 'opoffert' voor de ambities van zijn dochter. "Anders zou het ook niet gaan. We zijn er allemaal heel druk mee. Voor mij als vader is het al een paar jaar een fulltime baan."

Shoppen of stappen

Zijn dochter zit nog gewoon op school. Is ze daar niet, dan is Van Drunen het liefst op het circuit te vinden. Shoppen of op stap gaan, zoals haar leeftijdgenoten in 4-havo. hoeft voor haar niet. "Daar ben ik niet mee bezig. Als ik 's ochtends wakker word, is het eerste dat ik aan mijn vader vraag, waar we die dag gaan trainen."

Haar ultieme droom is om bij de mannen mee te kunnen rijden, zoals de Italiaanse Fontanesi al eens in de MX2 deed. Van Drunen reed vorig seizoen een toptienklassering in het Belgische Lommel, in het Europees kampioenschap 125 cc bij de mannen.

"Er is nog nooit een vrouw geweest die in het WK bij de mannen in de punten heeft gereden. Tussen de jongens heb ik al titels gewonnen, dan moet het bij de mannen ook kunnen."