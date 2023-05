Doden bij stormloop in voetbalstadion El Salvador

Bij een stormloop in een voetbalstadion in El Salvador zijn zeker twaalf mensen omgekomen. Zo'n honderd fans raakten gewond, onder wie een aantal kinderen.

Het ging 's avonds mis tijdens de wedstrijd tussen Alianza FC en Club Deportivo FAS. Fans zeggen tegen een lokale krant dat er buiten het overvolle Cuscatlán-stadion mensen stonden die naar binnen probeerden te komen, terwijl de meeste toegangspoorten al dicht waren.

"Mensen drongen naar binnen en vielen over ons heen", zegt een fan die in het stadion was. Er wordt gesproken over een 'lawine van mensen'. Volgens overheidsfunctionarissen zijn er signalen dat er nepkaartjes in omloop waren.

Onderzoek

De nationale voetbalbond van El Salvador betuigt zijn medeleven met de nabestaanden. De organisatie heeft een onderzoek aangekondigd.

President Bukele zegt dat de verantwoordelijken voor het drama zullen worden gestraft. Iedereen wordt volgens hem onderzocht. "Teams, managers, medewerkers in het stadion, de voetbalfederatie. Wie de schuldigen ook zijn, ze zullen worden gestraft."