Emmen heeft 'zin om te verrassen' tegen Feyenoord: 'Thuis tot meer in staat'

Het is een deerniswekkend jaar voor het Noord-Nederlandse voetbal. Van de vier profclubs weet alleen sc Heerenveen dat het volgend seizoen ook in de eredivisie uitkomt. FC Groningen en SC Cambuur weten al sinds twee weken dat ze degraderen en ook FC Emmen is allerminst zeker van een een plek op het hoogste niveau. Al gloort er voor de Drenten wel een sprankje hoop. Emmen staat nu nog op de gevreesde zestiende plek, die clubs in de play-offs tegen degradatie doet belanden, maar staat met nog twee wedstrijden te gaan maar één punt achter directe belager Excelsior. Geen gemakkelijke wedstrijden Een blik op het speelschema neemt wel weer wat houvast weg bij degenen die Emmen een warm hart toedragen. Excelsior speelt nog thuis tegen Fortuna Sittard en uit tegen Volendam, twee laag geklasseerde tegenstanders. Emmen moet de laatste wedstrijd op bezoek bij FC Utrecht en neemt het vanmiddag op tegen kampioen Feyenoord. Geen gemakkelijke wedstrijden, beaamt trainer Dick Lukkien, die zich naar eigen zeggen tussen "hoop en vrees" begeeft. Hij zegt dat hij er nog voldoende vertrouwen in heeft, Ook tegen de geoliede machine van Arne Slot. "We zijn thuis tot net iets meer in staat."

FC Emmen moet nog flink aan de bak wil het de play-offs om promotie/degradatie willen ontlopen. Een van de hordes op weg naar lijfsbehoud is echter wel kersvers landskampioen Feyenoord. - NOS

Lukkien doelt op wedstrijden tegen topclubs die eerder dit seizoen op de Oude Meerdijk zijn gespeeld. Emmen wist van PSV te winnen (1-0) en speelde gelijk tegen Ajax (3-3). "We krijgen ongelofelijke steun van het publiek. Dat is al jaren zo." Toch zijn het de spelers die het uiteindelijk moeten gaan doen voor Emmen. Aanvoerder Jeroen Veldmate is zich daarvan bewust. "Wij moeten als spelersgroep bij elkaar blijven en gigantisch gas gaan geven. Zeker na de uitglijder van vorige week." Emmen stond toen al voor rust met 5-0 achter tegen AZ en verloor uiteindelijk met 5-1. "Te naïef" zegt middenvelder Mark Diemers over die wedstrijd. En dat is volgens hem het verhaal van zijn team dit seizoen. "We spelen goed voetbal, maar hebben te weinig punten gepakt." Diemers onder contract bij Feyenoord Diemers speelt vanmiddag tegen de ploeg waar hij onder contract staat. Diemers tekende immers in 2020 een driejarig contract bij Feyenoord. Eerst zegt hij dat de wedstrijd geen speciale gevoelens bij hem losmaakt. "Ik speel bijna wekelijks tegen een oude club, haha". Even later geeft de Leeuwarder toe dat het wel door zijn hoofd spookte dat hij als selectielid van Feyenoord kampioen had kunnen worden. Diemers vertelt dat hij afgelopen week met volle teugen genoot van de huldiging. "Toen ik de beelden van de Coolsingel zag, kreeg ik kippenvel." Omdat de kans op speeltijd in Rotterdam aan het begin van het seizoen gering was, streek hij neer in Emmen. Daar is hij een onbetwiste basisspeler en naar eigen zeggen bezig aan een goed seizoen.

Mark Diemers speelde in de voorbereiding op dit seizoen nog in het shirt van Feyenoord - Pro shots

Hij verwacht dat er mede hierom aan het eind van het seizoen meerdere opties zullen zijn. "In binnen- en buitenland." Diemers heeft daarnaast een aflopend contract, dus clubs hoeven geen transfersom voor hem neer te tellen. De middenvelder, die tot dusver één competitiedoelpunt maakte, wil niets concreets kwijt over het vervolg van zijn carrière. "Ik ben gefocust op Emmen." 'Zeg nooit nooit' De vraag of hij met zijn huidige trainer Lukkien meegaat naar Groningen beantwoordt hij niet ontkennend. "Zeg nooit nooit. Ik heb er nog niet met de trainer over gesproken. Ik wil liever niet in de Keuken Kampioen divisie spelen. Ik zou het wel vanwege andere redenen kunnen doen." De 31-jarige heeft het over zijn gezin. Hij woont in Leeuwarden en dan is Groningen dichtbij. "Maar Cambuur is ook dichtbij, Emmen ook, PEC Zwolle ook." Voor Veldmate is een stap naar Groningen ook niet zo'n gekke gedachte. Hij weet hoe je moet promoveren naar de eredivisie, want dat hij eerder met Go Ahead Eagles en Emmen, en hij speelde er in de jeugd. Daarnaast is zijn vader Henk vanaf volgend jaar weer actief bij de club. "FC Groningen is absoluut niet aan de orde voor mij."

Jeroen Veldmate - Pro shots