Dode bij woningbrand in Buchten in Limburg

Bij een woningbrand in het Limburgse dorp Buchten is een dode gevallen. De brand brak rond 06.00 uur vanmorgen uit in een appartementencomplex.

Een tweede slachtoffer is door de hulpdiensten ter controle naar het ziekenhuis gebracht. Ook zijn twee honden omgekomen, zegt de Veiligheidsregio Zuid-Limburg tegen de NOS.

Door de rookontwikkeling heeft de brandweer tien woningen ontruimd en de omgeving afgezet. Bewoners in de buurt wordt geadviseerd ramen en deuren te sluiten. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht.