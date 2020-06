Politiebond over discriminatie: 'Te weinig oog voor agenten die afglijden'

"Zeker bij agenten die in de noodhulp werken en 112-meldingen afhandelen. Dan is het belangrijk dat de organisatie voldoende oog heeft voor die medewerker die mogelijk aan het afglijden is. Ik denk dat we dat veel te weinig hebben gedaan."

Er is binnen de politie te weinig aandacht voor agenten die onbewust afglijden richting een etnisch profilerende houding, stelt de Nederlandse Politiebond. "Als je tien jaar lang in een bepaalde buurt werkt, met een hoge mate van criminaliteit en veel geweld, dan doet dat wat met je", zegt voorzitter Jan Struijs.

Struijs ziet dat regelmatig. "Op een gegeven moment krijgen agenten thuis te horen: dit is mijn Anja niet meer, of; dit is mijn Klaas niet meer. Die signalen moeten we eerder op gaan pakken."

Als voorbeeld benoemt hij een agent die werkte in een gebied met veel arbeidsmigranten uit Oost-Europa. "In die wijken wordt soms veel gedronken, wat kan leiden tot agressief gedoe. Je probeert dan altijd te blijven oordelen op het gedrag in individuele situaties, vertelde die collega, maar de vooroordelen sluipen er toch in."

Zodra een leidinggevende of collega merkt dat een agent zulke patronen vertoont, moet daar volgens bondsvoorzitter Struijs meer mee worden gedaan. "Houd hem binnenboord. Zet 'm in een andere werkomgeving. Praat erover met elkaar op het moment dat je denkt: nu doe je uitspraken die niet meer kloppen."

'Mental check-ups'

Dat wordt hier en daar al gedaan, maar Struijs vindt dat er ruimte is voor verbetering: "Het zou goed zijn om vaste termijnen in te stellen voor 'mental check-ups', waarin we met collega's in gesprek gaan over dit onderwerp en hun kijk op de mensen in de wijk."

Ook politieonderzoeker Jaap Timmer herkent dit. Ervaringen die agenten opdoen bij eerdere incidenten, worden volgens hem onbedoeld meegenomen naar het volgende incident. "En dat kan vervolgens onbewust leiden tot etnisch profileren, zelfs wanneer de agent het niet zo bedoelt", verklaart Timmer. "Bij de politie is daar inderdaad vaak te weinig aandacht voor."